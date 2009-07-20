Питання НАТО відходить на другий план

Політизація питання релігії може стати новою конфліктною темою в українському суспільстві напередодні виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ під час засідання круглого столу, який відбувся сьогодні у Києві.

На думку політолога, сьогодні, напередодні президентських виборів, в Україні виникла загроза появи нової тематики, яка донедавна ще не сприймалася як конфліктна.

Як зауважив А.ЄРМОЛАЄВ, у 2004 році громадян найбільше турбували питання демократичних свобод, політичного режиму, стандартів життя, а також НАТО й мови.

“За нинішніх обставин перше місце посідають проблеми економічні. Це прості питання, пов’язані з виживанням”, - вважає експерт.

Водночас, А.ЄРМОЛАЄВ висловив застереження, що, окрім іншого, сьогодні виникає серйозна загроза політизації питання релігії.

“Ми вже цього літа є свідками того, як поступово питання віри, конфесійності, підходів до відносин церкви і держави поступово заміщають попередні конфліктні теми”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ, зауваживши, що “замість НАТО ми можемо отримати нову конфліктну тему”.