Двоє людей загинули на пожежі
10:49, 21 липня 2009Крым
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Вогонь знищив крівлю
Двоє людей загинули в результаті пожежі в тимчасовій будівлі у Білогорському районі Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про подію надійшла до рятувальників сьогодні о 02.20.
«На момент прибуття підрозділу МНС вогонь знищив крівлю, сталося її обвалення. Площа пожежі становила 24 квадратних метра», - говориться в повідомленні.
Знайдено тіла чоловіка (1950 року народження) і жінки (1953 року народження).
Пожежу ліквідовано о 04.24.
Причини виникнення вогню і смерті людей встановлюються.
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