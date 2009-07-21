Двоє людей загинули на пожежі

Двоє людей загинули в результаті пожежі в тимчасовій будівлі у Білогорському районі Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про подію надійшла до рятувальників сьогодні о 02.20.

«На момент прибуття підрозділу МНС вогонь знищив крівлю, сталося її обвалення. Площа пожежі становила 24 квадратних метра», - говориться в повідомленні.

Знайдено тіла чоловіка (1950 року народження) і жінки (1953 року народження).

Пожежу ліквідовано о 04.24.

Причини виникнення вогню і смерті людей встановлюються.