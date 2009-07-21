23 приватних будинки підтопили дощі

Унаслідок злив підтоплено 23 приватних житлових будинки, а дерево, що впало, залишило без газопостачання п`ятиповерховий 60-квартирний будинок в селищі міського типа Приморський у Криму.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

Інформація про підтоплення будинків надійшла до рятувальників в понеділок о 18.00.

До моменту прибуття бійців МНС рівень води складав 20-30 сантиметрів. «Це сталося в результаті несправності системи відведення зливових вод і великої кількості опадів», - сказано в повідомленні. Для відкачування води задіювали 16 осіб особового складу, 2 переносні мотопомпи, насос пожежного автомобіля і підручні засоби - відра і лопати.

В результаті падіння дерева пошкоджена газова труба, підведена до п`ятиповерхівки. Працівники газового господарства відключили газопостачання. Зараз вони проводять ремонтні роботи. Газопостачання жителів будинку буде відновлено протягом сьогоднішньої доби.