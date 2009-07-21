Тимошенко рекомендувала підвищити ціни на газ для населення

Кабінет міністрів України рекомендував НАК «Нафтогаз України», Національній комісії регулювання електроенергетики, Мінпаливенерго, Мінекономіки і Мінфіну в липні-вересні поточного року подати уряду рекомендації щодо перегляду цін на природний газ для населення з 1 жовтня 2009 року.

Про це сказано у розпорядженні Кабміну (№795-р) «Про затвердження плану заходів на 2009 рік зі стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України», опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр».

Згідно з документом, рекомендації стосуються приведення цін на газ для населення до економічно обгрунтованого рівня, який повинен включати в повному об`ємі інвестиційну складову для нарощування власного видобутку газу.

Крім того, Кабмін доручив Мінпаливенерго, НКРЕ, Мінекономіки, Мінфіну, Мінпраці, МінЖКГ і «Нафтогазу України» розробити в липні-серпні і подати уряду план заходів з поступового переходу до економічно обгрунтованого рівня цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

У той же час голова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Валерій КАЛЬЧЕНКО на прес-конференції повідомив, що НКРЕ вже приступила до вивчення можливості підвищення на 20% тарифів на газ для населення з 1 вересня 2009 року, для теплокомуненерго – з 1 жовтня т.г.

КАЛЬЧЕНКО посилається на доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, закріплене в планах заходів зі стабілізації фінансового положення НАК «Нафтогаз України».

«Комісія, маючи це доручення Президента, почала процедуру підготовки виконання заходів щодо перегляду цін на газ для населення і теплокомуненерго», – сказав В.КАЛЬЧЕНКО, відзначивши при цьому, що регулятор вже звернувся до ліцензіатів (облгазів) з проханням надати відповідні матеріали для вивчення обгрунтованості пропонованих параметрів підвищення тарифів на газ для вищезазначених груп споживачів.

До цього В.КАЛЬЧЕНКО додав, що уряд, зокрема, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не бачить підстав для перегляду цін на газ для цих категорій споживачів, оскільки в умовах фінансової кризи для підвищення тарифів для населення немає підстав, а підвищення тарифів для ТКЕ може ще більше погіршити платіжну дисципліну підприємств комунальної теплоенергетики.

В.КАЛЬЧЕНКУ важко уточнити, наскільки ймовірно, що комісія все ж таки ухвалить рішення про підвищення цін на газ. «Все буде відомо після вивчення матеріалів, які надійдуть від ліцензіатів», – резюмував голова комісії.