Раді розказали, що дії ЧФ РФ перетворюють Україну на мішень

Українська народна партія вимагає скликання позачергової сесії для перегляду умов базування Чорноморського флоту Росії, оскільки російська сторона не виконує двосторонньої угоди 1997 року.

Про це, як повідомили у прес-службі УНП, заявив перший командувач ВМФ України, віце-адмірал, голова Ради старійшин Української народної партії Борис КОЖИН, коментуючи відмову керівництва ЧФ РФ надати для огляду літаки, що належать російським військовим, щодо можливості використання на них ядерних боєприпасів.

За словами Б.КОЖИНА, «угодою від 1997 року передбачається, що військові кораблі та літаки не можуть нести на борту ядерну зброю». «Потенційна наявність такої зброї на об’єктах ЧФ РФ в Криму ставить під загрозу національну безпеку України», - переконаний він.

На думку віце-адмірала, «Україна у такому випадку може стати потенційною мішенню для всіх держав, з якими у Росії виникатимуть конфліктні ситуації». «Саме тому передбачений контроль щодо цього з української сторони», - наголосив Б.КОЖИН. Він додав: «Порушення умов базування з боку ЧФ РФ уже стали звичними».

На його думку, «тільки рішучі дії української влади можуть покласти цьому край, - йдеться про жорсткі заходи, аж до пришвидшення виведення ЧФ РФ з Криму». «Таке рішення може прийняти тільки парламент, тому УНП вимагає скликання позачергової сесії», - наголосив Б.КОЖИН.