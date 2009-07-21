Росію здивувала реакція України на її ракети в Севастополі

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що 8 липня під час перевезення військовослужбовцями Чорноморського флоту ракет у Севастополі не було порушено угоду про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України.

Про це сьогодні на брифінгу в Москві заявив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на питання УНІАН.

Зокрема, він зазначив, що перевезення боєзарядів, які належать російському флоту в Севастополі, було «традиційною дією» з їх передислокації з одного об`єкту ЧФ до іншого.

«Жодних нових дій наші військові моряки не здійснювали. Тому дії української сторони були для нас сюрпризом», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що МЗС РФ дійсно одержав відповідну ноту Міністерства закордонних справ України.

При цьому А.НЕСТЕРЕНКО наголосив, що ці дії російські моряки здійснювали і раніше, вони повністю відповідають домовленостям базування ЧФ РФ на території України.