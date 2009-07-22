Одна людина загинула і двоє травмовані в аварії у Криму

Одна людина загинула і двоє, у тому числі дитина, отримали травми в результаті зіткнення двох автомобілів в Бахчисарайському районі Криму.

Як повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції, ввечері у вівторок Mitsubishi Lancer під управлінням 25-річного мешканця Луганська на правому закругленні дороги виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Daewoo Sens.

Загинула пасажирка Daewoo – мешканка кримського села Холмівка, 1979 року народження. Водій автівки (1975 року народження) і пасажир (2004 року народження) травмовані. Вони також жителі Холмівки.