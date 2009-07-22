Україна застерегла Росію від порушень при перевезенні ракет

Україна застерегла Росію від подальших порушень Чорноморським флотом вимог угод і українського законодавства в частині перевезення небезпечних вантажів та озброєнь, а також пересувань військових підрозділів.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося в Києві під час чергових українсько-російських консультацій з проблемних питань тимчасового перебування ЧФ РФ на території України.

Наголошено, що такі перевезення і пересування можливі лише за згодою української сторони.

Україна очікує від російської сторони неухильного дотримання положень двосторонніх угод та законодавства стосовно тимчасового перебування російського флоту на території Криму.

8 липня співробітники ДАІ зупинили в Севастополі автоколону з чотирьох автомобілів однієї з військових частин ЧФ РФ, що перевозили крилаті ракети без дозвільних документів.

10 липня МЗС України висловило рішучий протест. У МЗС заявили, що російська сторона порушила угоду 1997 року між Україною і РФ про статус і умови перебування ЧФ, а також українське законодавство, оскільки без узгодження з компетентними органами здійснювала перевезення ракет густонаселеним районом Севастополя.

21 липня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що під час перевезення ракет не було порушено угоду.

За даними ЗМІ, 21 липня ДАІ Севастополя зупинила два автомобіля ЧФ, які перевозили по місту крилаті ракети ”Малахіт”.