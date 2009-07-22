Уряд додатково виділив 10 млн. грн. для підтримки фермерів Криму

Кабінет міністрів України додатково виділив 10,2 млн. грн. з Резервного фонду для підтримки фермерських господарств, що постраждали від стихії в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

"Раніше було виділено 11,5 млн. грн., сьогодні – додатково 10,2 млн., тому всі збитки, яких зазнали підприємства, погашено за рахунок Резервного фонду", – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, в Криму від сильних злив, які пройшли 25-29 червня, постраждали ряд районів. Збитки сільгосппідприємств і населення, за даними Радміну автономії, складають близько 25 млн. грн.