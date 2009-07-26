У Криму дитину з батьком віднесло в море за 5 кілометрів від берега

Кримські рятувальники надали допомогу батькові з дитиною, яких на надувному матраці віднесло за п`ять кілометрів від берега у північному напрямі Керкинітської затоки.

Як повідомили у прес-службі Кримського управління МНС, батько кинувся рятувати дитину (2004 року народження), яку на матраці відносило від берега.

В операції з порятунку також було задіяно три моторні човни. Після доставки потерпілих на берег дитині, яка наковталася води і перебувала у тяжкому стані, надали першу медичну допомогу.

Врятованих відправили до приймального відділення лікарні. «Після огляду лікарями дитину перевели в реанімаційне відділення. Стан здоров`я батька - задовільний, від госпіталізації він відмовився», - зазначили у МНС.