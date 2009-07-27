Кримських водіїв просять не муляти очі московському патріарху

Кримська міліція повідомляє, що 31 липня через візит Патріарха Московського і всієї Русі Кирила до Сімферополя буде обмежено рух особистого автотранспорту, власників машин просять заздалегідь спланувати свій маршрут в центральній частині міста.

Згідно з повідомленням Відділу зв`язків з громадськістю міліції автономії, як планується, 31 липня о 14.00 Патріарх прибуде до аеропорту «Сімферополь».

Після зустрічі гостя офіційними особами автономії його кортеж проїде в Свято-Троїцький жіночий монастир, розташований по вул. Одеська, 12.

Маршрут руху: аеропорт - вул. Аерофлотська - Євпаторійське шосе - естакада - вул. Київська - Московське кільце - пл. Куйбишева - пл. Радянська - вул. Леніна - вул. Пролетарська - вул. Жовтнева - вул. Реміснича - монастир, уточнили в МВС.

З 16.00 до 16.10 запланований переїзд до місця відродження кафедрального собору Олександра Невського. Маршрут руху: Свято-Троїцький монастир - вул. Реміснича - вул. Жовтнева - вул. Пролетарська - вул. Леніна - пл. Радянська - вул. Р.Люксембург - вул. Жуковського.

Після відвідин Сімферополя Патріарх поїде до Фороса. «У 16.45 - переїзд до місця мешкання по маршруту: вул. Жуковського - вул. Гоголя - пл. Кирова - пл. Амет-хана Султана - вул. Козлова - вул. Севастопольська - Бахчисарай - Севастополь - Форос», - відзначили в МВС.

Міліція просить водіїв в другій половині дня 31 липня «задля уникнення незручностей» відмовитися від проїзду цими маршрутами.

Візит Патріарха Московського і всієї Русі Кирила до України почався сьогодні.