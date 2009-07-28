Двох нетверезих росіян врятувала в Чорному морі команда порому

Двох росіян врятувала команда порому "Іллічівськ – Поті" у Чорному морі, поблизу мису Сарич.

"Командою порома "Герої Одеси" (прапор Болгарія) були врятовані 2 нетверезих громадян Росії: 22-річний чоловік і 20-річна дівчина", - повідомила прес-служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

Стан здоров’я туристів задовільний. "Медичної допомоги вони не потребували", - заявили в МНС.

Зі свого боку МНС Криму інформує, що по закінченню рейсу пором висадить росіян, які відпочивали на кримському півострові, у Іллічівську.

У повідомленні рятувальників автономії немає даних про те, що громадяни РФ були п`яні. Проте вони надають інші подробиці інциденту: двох людей, що знаходилися на надувному гумовому човні, пором взяв на борт в 13 милях від берега.