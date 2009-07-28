Десяток українців вимагав вивести Чорноморський флот Росії з Криму

Мітинг-пікет активістів українських національно-патріотичних сил проти перебування Чорноморського флоту Росії на території Криму пройшов сьогодні перед будівлею Генерального консульства РФ в Сімферополі.

«Вимагаємо від Президента й прем`єр-міністра Росії виконати положення законодавчих актів України, а також міжнародних угод про закінчення в 2017 році базування Чорноморського флоту РФ у Криму», – йдеться в заяві учасників акції.

Як пояснили мітингувальники, їхня акція є відповіддю на заяву головнокомандуючого ВМФ РФ Володимира ВИСОЦЬКОГО про доцільність базування «частини основних сил Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року».

Учасники пікету виступали під прапорами України й транспарантами: «Флот консервный разбирайте и в Россию отправляйте!», «ЧФ РФ додому! До хати! Новоросійськ на тебе чекає!», «Країна – тільки Україна! Флот – тільки український!».

Мітингувальники виклали перед воротами Генконсульства складені з газет кораблики й час від часу скандували: «Російські окупанти, геть із Криму!».

Пікетники заявили, що в разі продовження ЧФ переміщення українською територією техніки й озброєння, залишають за собою право на блокування руху російських військових і створення «комендатур патріотів України».

В акції взяли участь десяток активістів, серед них були лідери кримських організацій Української народної партії, Конгресу українських націоналістів і низки молодіжних організацій.

На запитання, чому пікет нечисленний, лідер кримської УНП Олег ФОМУШКІН заявив, що сьогодні – робочий день, і «хто захотів, той і прийшов». При цьому ФОМУШКІН сказав: за його підрахунками, близько 25% кримчан незадоволені перебуванням російського флоту в Криму.

Учасники акції заспівали гімн України й розійшлися.