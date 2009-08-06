Музей історії зв`язку українського флоту відкриють у Севастополі

Музей історії зв`язку Військово-Морських сил України відкриють завтра в одній із флотських військових частин Севастополя.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник організаційно-планового відділу - заступник начальника зв`язку ВМС капітан 1-го рангу Вячеслав ШЕВЧЕНКО, 7 серпня на території полку зв`язку флоту відбудуться урочисті збори з нагоди святкування Дня військ зв`язку Збройних сил України (саме свято - 8 серпня), і «фішкою» заходів стане урочисте відкриття музею.

Його створено з метою увічнення «поки що не дуже довгої, але славетної» історії частин і підрозділів зв`язку українського флоту, що створювалися у багатьох випадках на «порожньому місці».

Водночас, експонатами музею стануть зразки техніки зв`язку від часів Великої Вітчизняної війни до сучасних зразків, а також експериментальні, дослідницькі зразки.

Крім того, тут будуть розміщені фотографії, стенди, які розповідають про історію зв`язку ВМС з моменту їх створення. В музеї є також стенд, що розповідає про історію зв`язку взагалі, з давніх часів, коли палили багаття, відправляли гінців, надсилали голубів.

Ідея створення музею належить начальнику Управління зв`язку і автоматизації - заступнику начальника штабу ВМС полковнику Анатолію МАНЖОСУ.

У створенні музею активну участь взяли старші офіцери організаційно-планового відділу, командування, особовий склад полку, ветерани, колишні командири частин зв`язку ВМС, начальники управління зв`язку і автоматизації.

Як додав начальник відділу, подібних музеїв немає в жодному виді Збройних сил України.

Експозиція музею містить більш як 40 зразків техніки, повідомили у прес-центрі командування ВМС.

Окрім пізнавальної, музей також виконуватиме функцію патріотичного виховання молоді. Його постійними відвідувачами стануть військовослужбовці строкової служби, школярі та студенти місцевих навчальних закладів.