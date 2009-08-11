Кораблі-учасники BLACKSEAFOR з Варни взяли курс на Севастополь

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR сьогодні вранці вийшли з болгарського порту Варна і взяли курс на Севастополь (Україна).

Як повідомили у прес-центрі командування Військово-Морських сил України, на переході морем до Севастополя кораблі з’єднання проведуть навчання з плавання в ордерах, тактичного маневрування, сигналовиробництва і зв’язку, передачі вантажів на ходу, протиповітряної оборони, боротьби за живучість, надання допомоги кораблю, що терпить лихо, та рятування людини, що опинилася за бортом.

Під час перебування у порту Варна відбулася церемонія передачі командування з’єднанням від української до болгарської сторони. В урочистій обстановці заступник командувача Військово-Морських сил Збройних сил України з бойової підготовки та військових навчальних закладів контр-адмірал Віктор НОСЕНКО передав повноваження командувача BLACKSEAFOR представнику ВМС Болгарії командиру військово-морської бази Бургас контр-адміралу Георгі МОТЄВУ.

До складу з’єднання входять фрегат «Смелі» (ВМС Болгарії), який став флагманом BLACKSEAFOR, і на якому розміщений оперативний штаб, а також великий десантний корабель «Цезарь Куніков» (Чорноморський флот Російської Федерації), корвет «Контр-адмірал Мачелларіу» (ВМС Румунії), фрегат «Барбарос» (ВМС Туреччини). Від Військово-Морських сил Збройних сил України в нинішній активації BLACKSEAFOR бере участь корабель управління «Славутич».

Згідно з планом проведення активації, крім Севастополя (кораблі прибудуть в місто-герой 14 серпня), з’єднання також відвідає російський порт Новоросійськ.