У Криму відкривається дитячий фестиваль «Наша земля – Україна»

XI фестиваль дитячої та юнацької творчості «Наша земля – Україна» стартує 12 серпня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» у Криму.

«Щорічно фестиваль збирає дитячі творчі колективи з усіх регіонів України, які представляють самобутню українську культуру», – повідомила прес-служба «Артека».

Фестиваль відкриє святковий концерт «Українські узори», де будуть представлені музичні та хореографічні культурні традиції Прикарпаття, Полісся, Волині, Слобожанщини і центральних регіонів України.

13 серпня роботи юних майстрів Прикарпаття, Сумської області і Слобожанщини покажуть на виставці декоративно-прикладного мистецтва. Серед її експонатів – вироби з дерева, кераміки, тканини.

17 серпня відкриється свято майстрів «Толока». Упродовж декількох днів працюватиме етнографічний майданчик «Традиції і ремесла України» («Гончарне мистецтво», «Ткацтво», «Ліплення», «Батік»). З концертною програмою виступлять фольклорні дитячі колективи.

День Незалежності України розпочнеться для учасників фестивалю з урочистої церемонії підняття державного прапора країни. Також 24 серпня відбудеться свято української національної кухні й розважальна програма «Україно, вперед!».

Крім того, в програмі фестивалю – тематичні зустрічі «Невідома Україна. Нариси нашої історії.», «Фольклорна культура українців», спортивно-розважальна програма «Козацькі забави», клуб історичного кіно, інтелектуальна гра «Загадкова Україна», фольк-турнір «Етно-мозайка».

Урочисте закриття фестивалю відбудеться 27 серпня.