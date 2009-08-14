Україна сподівається випровадити смердючий голландець у Туреччину

Міністерство транспорту та зв`язку розраховує, що до 25 серпня судно «Берікс» із м`ясом буде відремонтовано й залишить територіальні води України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра транспорту та зв`язку України – голова «Укрморрічадміністрації» Михайло ЧУБАЙ.

За його словами, ремонт судна проводиться під наглядом російського регістра, графік ремонту виконується в повній мірі.

«Я сподіваюся, що після закінчення ремонту, до кінця місяця, судно піде за призначенням, залишить територіальні води України», – зазначив ЧУБАЙ.

За його словами, міжнародні закони зобов`язують Україну відремонтувати аварійне судно.

Він заявив, що вантаж знаходиться в замороженому стані й не становить небезпеки.

22 листопада 2008 року судно «Берікс» вийшло з порту Поті призначенням на порт Мерсін (Туреччина). Наприкінці грудня на судні оголошено аварійний стан, судно було відремонтовано на одному з підприємств Миколаєва. У лютому судно вийшло з Миколаєва у напрямку Туреччини, проте стало на аварійну зупинку в Іллічівську.

В березні 2009 року Державним комітетом ветеринарної медицини запропоновано повернути вантаж судна відправникові або провести засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії з питань утилізації вантажу на спеціалізованих підприємствах України за згодою власника. За одними даними, м`ясо зіпсувалося в дорозі, оскільки зламалися холодильники, за іншими даними: термін придатності замороженого м`ясо закінчився ще кілька років тому. Капітан судна стверджував, що м`ясо не є зіпсованим.

На виконання доручення від 1 червня першого віце-прем`єра України Олександра ТУРЧИНОВА Держприкордонслужба, Держмитслужба, Держкомветмедицини й СБУ були зобов`язані не допустити проходження судна «Берікс» на територію України.

Проте судно намагалося стати на якір у портах Миколаїв, Керч, Іллічівськ.

Із 31 липня судно перебуває в Одеському морському торговому порту. Останнім перед Одесою був порт «Південний». Там його оглянула інспекція державного портового нагляду.

В липні капітан «Берікса» в ультимативній формі вимагав зняти з судна чотирьох членів екіпажу (на борту перебували 12 членів екіпажу - громадян України).