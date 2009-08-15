«Громадянську позицію» в Криму очолив журналіст
Завершується створення осередків
Заслужений журналіст України Валерій НІЗОВОЙ очолив Кримську регіональну організацію Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція».
Таке рішення прийняли сьогодні учасники засновницької конференції кримської «Громадянської позиції».
НІЗОВОЙ з 1998 року по 2003-ій очолював Держтелерадіокомпанію «Крим», з 2003-го по 2007 рік працював представником Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, повідомили у прес-службі кримської «Громадянської позиції».
«Вся практика сьогоднішньої політичної дійсності свідчить, що без громадянського суспільства неможлива сильна держава. Політичні партії не можуть замінити громадськість. Ми об`єдналися, щоб відстоювати наші спільні інтереси, близькі й зрозумілі кожній людині, незалежно від її політичних симпатій», - сказав кримський лідер «Громадянської позиції».
Крім того, форум затвердив склад ради й контрольно-ревізійної комісії регіональної організації. До ради увійшли 9 активістів.
Найближчим часом завершиться створення осередків у містах і районах Криму, і регіональна організація подасть документи на реєстрацію в органах юстиції.
Всеукраїнську громадську організацію «Громадянська позиція» очолює народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО.