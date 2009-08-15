«Громадянську позицію» в Криму очолив журналіст

Заслужений журналіст України Валерій НІЗОВОЙ очолив Кримську регіональну організацію Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція».

Таке рішення прийняли сьогодні учасники засновницької конференції кримської «Громадянської позиції».

НІЗОВОЙ з 1998 року по 2003-ій очолював Держтелерадіокомпанію «Крим», з 2003-го по 2007 рік працював представником Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, повідомили у прес-службі кримської «Громадянської позиції».

«Вся практика сьогоднішньої політичної дійсності свідчить, що без громадянського суспільства неможлива сильна держава. Політичні партії не можуть замінити громадськість. Ми об`єдналися, щоб відстоювати наші спільні інтереси, близькі й зрозумілі кожній людині, незалежно від її політичних симпатій», - сказав кримський лідер «Громадянської позиції».

Крім того, форум затвердив склад ради й контрольно-ревізійної комісії регіональної організації. До ради увійшли 9 активістів.

Найближчим часом завершиться створення осередків у містах і районах Криму, і регіональна організація подасть документи на реєстрацію в органах юстиції.

Всеукраїнську громадську організацію «Громадянська позиція» очолює народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО.