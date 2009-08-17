Податкова оштрафувала КаZантип

В результаті перевірок восьми торгівельних точок і двох об`єктів громадського харчування, розташованих на території КаZантипа (сіло Попівка, Крим), податкова застосувала фінансові санкції до порушників на 32 тис. грн.

«Основними порушеннями були непроведення розрахункових операцій через реєстратори, невідповідність готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, вказаній у звіті», - заявили в прес-службі кримської податкової.

Перевірка проводилася в рамках операції «Курорт».

За даними податківців, «в ході проведення хронометражів» встановлено, що вдень на території «Республіки Z» знаходиться близько 700-800 осіб, вночі - до 1500 осіб.

КаZантип, який проводиться вже в 17-й раз, офіційно відкрився в ніч на 2 серпня і завершиться в ніч на 22 серпня.