Куніцин вимагає мільйон у Саратова

Севастопольська міліція за підсумками перевірки заяви голови міської ради Валерія САРАТОВА щодо замаху, який нібито готувався на нього і «замовником» якого є голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, відмовила у порушенні кримінальної справи «за відсутністю події злочину».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив КУНІЦИН сьогодні на апаратній нараді, продемонструвавши при цьому ухвалу про відмову у порушенні кримінальної справи. Документ датовано 6 серпня 2009 року, але на адресу голови міськадміністрації він надійшов лише після відповідного запиту 14 серпня.

Як зазначається в ухвалі, перевірка встановила, що 27 липня до голови Севастопольської міськради прийшов його знайомий і сказав, що він, перебуваючи в аеропорту Сімферополя, почув розмову між двома чоловіками-таксистами, які між собою говорили про те, що КУНІЦИН нібито готує замах на вбивство САРАТОВА.

Інформацію про замах, що готується, САРАТОВ сприйняв як реальну, оскільки вважав знайомого серйозною людиною.

КУНІЦИН повідомив, що подає позов про захист чести і гідності. «Виставляю панові САРАТОВУ суму – мільйон гривень. Ці гроші, всі до копійки, передам на будівництво духовного православного центру», – сказав він.

Управління МВС України в місті Севастополі інформувало, що 27 липня САРАТОВ подав заяву про замах, що готується проти нього. В заяві голови міськради повідомляється, що з кількох джерел йому стало відомо про підготовку замаху.