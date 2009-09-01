Яценюк: реальний бюджет-2010 урядом подано не буде

Питання ухвалення державного бюджету України на 2010 рік використовуватиметься прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО як «інструмент передвиборчих технологій» під час президентської кампанії, вважає народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Бюджет 2010 року має бути прийнятий, але, знаючи чинний уряд і чинного керівника уряду (ТИМОШЕНКО), я впевнений в тому, що реальний бюджет урядом подано не буде, бо бюджет використовуватиметься винятково як інструмент передвиборних технологій», - відзначив він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

На думку політика, сьогодні всі дії в Україні здійснюються тільки з однієї точки зору: «Так вибори виграємо або програємо, а країна якось впорається, нові (керівники) прийдуть, повіддають усі борги і зацирують усі дірки».

Лідер «Фронту змін» заявив, що бюджет на 2009 рік хоч і прийнятий, але фактично, за грішми, його немає: Україна живе за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду і друкарського верстата Національного банку держави.

«Фактично тільки завдяки кредитам МВФ і надрукованим грошам центрального банку (НБУ) країна все ще живе, сплачуючи гроші за газ і виплачуючи заробітну плату й пенсії, а економіка країни - "лежить"», - сказав ЯЦЕНЮК.