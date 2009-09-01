Акція «Розмовляй російською!» стартувала в Криму

Акція «Хочешь быть понятым - говори по-русски!» стартувала у Сімферополі - активісти партії «Російський блок», Російської общини Криму і громадської організації «Таврійський союз» передають словники Володимира Даля в школи і ВНЗ міста.

«Толковый словарь живого великорусского языка» передали в бібліотеки медуніверситету, Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, учбово-реабілітаційного центру для дітей з обмеженим зором, 43-ої школи-гімназії, повідомляє прес-служба Російської общини.

«На черзі - багато інших шкіл і вузів», - відзначили організатори акції.

Вони хочуть звернути увагу школярів, студентів і викладачів на значущість російської мови і культури. «Російська культура і російська мова створювалися представниками різних етнічних груп, і Володимир Даль, наполовину данець, наполовину німець за своїм етнічним походженням, - яскраве тому підтвердження», - відзначили в Російській общині.