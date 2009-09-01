Наприкінці тижня в Криму пройде велоестафета
«Спорт для всіх об`єднує Україну!»
На 4-5 вересня в Криму заплановано регіональний етап велоестафети «Спорт для всіх об`єднує Україну!».
Акція, присвячена Дню фізичної культури і спорту в Україні, проходитиме за трьома маршрутами через Автономну Республіку Крим і області країни.
Велоестафета на півострові відбудеться за маршрутом: Севастополь – Сімферополь – селище Гвардійське – Красноперекопськ – Армянськ.
«На центральних площах в регіонах України заплановано проведення показових виступів спортсменів і художніх колективів для популяризації здорового способу життя, залучення населення до занять фізичною культурою і спортом», – відзначають організатори.
У Сімферополі урочисті заходи пройдуть на площі імені Леніна 4 вересня з 17.00 до 18.00 і 5 вересня з 08.30 до 09.00.
Фініш об`єднаної команди велосипедистів-учасників естафети відбудеться 12 вересня на Майдані Незалежності в Києві.