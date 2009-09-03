Тимошенко доручила розібратися в причинах захворювання дошколят

Створено урядову комісію

Урядову комісію для з’ясування причин масового захворювання дітей у дошкільних навчальних закладах міста Джанкой у Криму створено за дорученням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. За даними представника Мінохоронздоров`я автономії, станом на вечір четверга госпіталізовано 59 дітей із дитсадків № 5, 9, 16. Кабінет міністрів інформує про 60 дітей. Комісію очолив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ секретаріату Кабміну. Діти з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" знаходяться в середньому стані важкості, інформує урядова прес-служба. "Уся необхідна медична допомога надається невідкладно. Діти знаходяться під постійним наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter