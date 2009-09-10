У Севастополі надзвичайна ситуація з опалювальним сезоном

Колегія Севастопольської міської державної адміністрації розцінює ситуацію з підготовкою до опалювального сезону в місті як надзвичайну.

«Технічно ми готові, але фінансовий стан - катастрофічний. Севастополь - єдиний регіон у країні, в якому з 2006 року не переглядалися тарифи», сказав начальник Головного управління ЖКГ міської державної адміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО, виступаючи з доповіддю про хід підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років.

Він зазначив, що на сьогоднішній день котельні міста готові на 90%, триває ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, заповнення їх водою й опресування.

«Мало того, з урахуванням зростання цін на енергоносії цього року ми просили 311 млн. грн., на наступний знадобиться близько 500 млн. Ніякий бюджет таких сум не потягне. Ніякої впевненості в успішності опалювального сезону немає», - заявив ХІБУЧЕНКО.

У свою чергу голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН підкреслив, що «бюджет уже не перекроїти, немає чого перекроювати». За його словами, «цього року перевиконання бюджету не буде, дотації ми не знайдемо, кредити всі узяли. А в казначействі нам ніхто позики не дасть. Ну, немає грошей на рахунках».

«Ситуація в місті дійсно склалася надзвичайна, - сказав він. - Питання стоїть так: місто не зможе купувати газ, тепла не буде, комунальні підприємства стають банкрутами. І все це - не з вини адміністрації».

Як заявив КУНІЦИН, він, як керівник міста, був готовий підняти тарифи, проте закон не дозволяє. «Це - компетенція міськради, яка захопилася політичними іграми й загралася», - додав він.

У зв`язку з цим колегія вважає за необхідне ініціювати скликання позачергової сесії міськради, визнати роботу міськради в питанні тарифної політики незадовільною, звернутися до Кабінету міністрів України й Ради національної безпеки та оборони України з проханням розібратися в ситуації, що склалася.

Севастопольська адміністрація за останні два роки неодноразово пропонувала міській раді переглянути комунальні тарифи, але остання весь час відмовляла їй у цьому. На листопадовій сесії минулого року Севастопольська міська рада при розгляді питання про заходи з подолання наслідків фінансово-економічної кризи в місті Севастополі ухвалила рішення ввести мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до стабілізації фінансово-економічного ситуації в країні.

Діючі в місті тарифи на тепло становлять 26,1% від їх реальної собівартості.