У «Массандри» забрали 300 га землі

Прокуратура пред`явила позови про повернення Національному виробничий-аграрному об`єднанню «Массандра» більш як 300 гектарів землі.

«Підставою для внесення позовів стало порушення закону з боку органів місцевої влади, які перевищили свої повноваження при розпорядженні землею. Згідно з чинним законодавством, землі держпідприємств не підлягають передачі в комунальну власність і їх відчуження не допускається», - наголошується в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби кримської прокуратури.

Наглядове відомство уточнює, що йдеться про території держпідприємств «Привітне», «Малоріченське», «Гурзуф», «Лівадія», які входять у структуру «Массандри».

«Оспорені рішення Привітненської і Малоріченської сільських, Ялтинської і Алупкинської міських, Гурзуфської і Гаспринської селищних рад про вилучення у держпідприємств шести ділянок площею від 2 до 181,4 га», - відзначили в прокуратурі.

Раніше прокуратура звернулася до суду з позовами про повернення «Лівадії» 29,2 га землі.

«Таким чином, загальна площа земель, вилучення яких оскаржила прокуратура, становить 344,4 га», - сказано в повідомленні.