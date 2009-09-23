Літак, що летів до Ізраїлю, здійснив вимушену посадку в Сімферополі

Літак, що слідував із Києва до Тель-Авіва, здійснив вимушену посадку в аеропорту Сімферополя через критичний стан одного з пасажирів, громадянина Ізраїлю.

Як йдеться в поширеному повідомленні прес-служби кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інформація про погане самопочуття 26-річного пасажира надійшла сьогодні о 07.35.

«Надійшло повідомлення, що на борту літака перебуває чоловік, якому під час польоту стало погано, - гіпоглікемія», - зазначили рятувальники.

Літак сів у сімферопольському аеропорту. Хворого громадянина Ізраїлю на «швидкій допомозі» доставили в Республіканську клінічну лікарню імені Семашка.

«Літак продовжить політ за маршрутом», - зазначили в МНС.

Гіпоглікемія - стан, що характеризується різким падінням рівня цукру в крові.