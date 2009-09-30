Миримський вигнав Русецького з партії і хоче забрати крісло

Депутата кримського парламенту, голову Республіканського комітету із земельних ресурсів Олега РУСЕЦЬКОГО виключено з партії "Союз", повідомила прес-служба організації.

Рада кримської організації "Союзу" виключила РУСЕЦЬКОГО з членів партії "у зв`язку з тим, що він припинив діяльність в парторганізації і перестав працювати в партійній фракції парламенту", мовиться у повідомленні.

"За недотримання і порушення статуту партії, невиконання програмних цілей і завдань партії "Союз", діяльність, що дискредитує партію, виключити РУСЕЦЬКОГО з лав партії "Союз" і припинити його членство в партії", - цитує прес-служба протокол засідання ради.

Також прийнято рішення відізвати його з посади голови комітету із земельних ресурсів автономії. Лідер "Союзу", депутат кримського парламенту Лев МИРИМСЬКИЙ заявив, що не має наміру нести відповідальність за діяльність РУСЕЦЬКОГО.

Зі свого боку РУСЕЦЬКИЙ відзначив, що партію дискредитує не він, а позиція її лідера. "Незрозуміла позиція: знаходячись в коаліції, перебуваючи при владі, намагатися цю владу повалити, тому що хочеться ще більше влади. Я, чесно кажучи, не дуже розумію політику лідера партії і не зовсім її розділяю", - сказав депутат.

"Я продовжую працювати і в політичних іграх і інтригах не беру участі", - заявив КІА керівник Рескомзему, додавши, що рішення партії щодо його посади у комітеті, можливо, є політичним, але "адміністративних наслідків" мати не буде.