Штаб-квартира Всесвітньої дитячої ліги націй діятиме в Криму

Штаб-квартира Всесвітньої дитячої ліги націй діятиме у Міжнародному дитячому центрі ”Артек” (Крим).

Про це повідомила кореспонденту УНІАН голова Всеукраїнського благодійного фонду ”Надії і добра” Валентина ДОВЖЕНКО, перебуваючи з робочою поїздкою у Черкасах.

За її словами, у Міністерство юстиції України вже передано документи для реєстрації Всесвітньої дитячої ліги націй, яку створили діти з 50 країн світу. Її презентують 8-10 жовтня на Всесвітній конференції ООН з прав дитини. Головою Всесвітньої дитячої ліги націй обрано учня 1-ї гімназії Черкас В’ячеслава ЛІНІНГА.