Через нестачу фінансування українська армія дійшла до критичної межі

Через недостатнє фінансування українська армія дійшла до критичної межі, вважає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Я не пам`ятаю за своє життя такого некомпетентного ставлення до армії, як бюджет 2009 року. Ці ж помилки повторює бюджет 2010-го», - сказав ЮЩЕНКО сьогодні журналістам у Криму після проведення тактичних навчань ВМС України.

Президент звинуватив у ситуації, що склалася, в Збройних силах країни прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

ЮЩЕНКО заявив, що сьогодні 25 військових містечок фактично знеструмлені, з них три – повністю, а в 22-х, завдяки зусиллям Генерального штабу, на кілька годин на день подається електроенергія.

За його словами, через нестачу коштів 88 літаків і вертольотів не можуть піднятися в воздух, 70 кораблів і суден забезпечення - виконувати бойові завдання, 40% бронетехніки і артилерії небоєздатні.

«Я хотів запитати прем`єр-міністра, кому така армія потрібна? Чи це замовлення чиєсь на такому пайку тримати українське військо?», - сказав глава держави.

Він назвав систему урядового фінансування армії проблемою №1, яка серйозно підриває моральний, патріотичний дух армії.

Вказуючи на крани, які були задіяні у завантаженні торпед під час навчань, ЮЩЕНКО зазначив: «Я думаю, що на будівництві курників у Криму вони вже не використовуються».

Президент вимагає від прем`єр-міністра профінансувати потреби Збройних сил країни в 2009 році.

За його даними, сьогодні вони фінансуються лише на 62% від мінімальної потреби.

Президент заявив, що якщо ситуація не буде виправлена, він не підпише держбюджет-2010.

ЮЩЕНКО заявив, що до кінця року армії необхідно 1 млрд. 500 млн. грн., щоб забезпечити її життєдіяльність на рівні 2008 року. «І в цьому є дефіцит», - сказав глава держави.