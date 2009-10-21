Крим відзначає 11-річчя своєї Конституції

Сьогодні, 21 жовтня 2009 року, виконується 11 років із дня ухвалення діючої Конституції Автономної Республіки Крим.

Першу Конституцію АРК було ухвалено в 1992 році. Проте у результаті протистояння з офіційним Києвом Конституцію Криму було скасовано в 1995 році рішенням Верховної Ради України і Президента України. Крім того, було скасовано посаду президента Криму.

21 жовтня 1998 року на сесії Верховної Ради автономії ухвалено нову Конституцію АРК. Її автором є тодішній спікер парламенту автономії Леонід ГРАЧ.

Основний Закон автономії затверджено законом України від 23 грудня 1998 року N 350-XIV.

Конституцію АРК затверджено у ВР України з урахуванням поправки народного депутата Івана ЗАЙЦЯ. У цій поправці йшлося про переваги Конституції України і українського законодавства над положеннями Конституції АРК у разі розбіжностей.