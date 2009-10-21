Рейтинг свободи преси: Україна на одній позиції з Сенегалом

Україна в Індексі свободи преси “Репортерів без кордонів” втратила дві сходинки, знизившись з 87-го місця у 2008 році до 89-го місця в 2009 році, про це свідчить оприлюднений рейтинг.

У цьогорічному рейтингу Україна поділяє своє 89-е місце разом із Сенегалом.

Перше місце в Індексі належить одразу 5-ти країнам: Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії та Швеції.

У вступному слові до представленого Індексу “Репортери без кордонів” звертають увагу на те, що вперше з 2002 року в першій двадцятці кількість європейських країн зменшилася з 18-ти до 15-ти. При цьому найбільше падіння серед європейських країн зафіксовано у Словаччини, яка опустилася на 37 місць - до 44-ї сходинки рейтингу через схвалення парламентом закону, який встановив автоматичне право на відповідь, чим, зокрема, розширив вплив Міністерства культури на публікації у пресі.

“Репортери” також звертають увагу і на те, що в таких європейських країнах, як Італія (49-е місце) та Іспанія (44-е місце), журналісти зазнають фізичних загроз.

Серед країн СНД найкраще місце в Індексі у Грузії, яка піднялася на 81-шу сходинку зі 120-ї у 2008 році.

Далі слідують Україна, Вірменія (111-е місце), Таджикистан (113-е місце), Молдова (114-е місце).

Росія в Індексі опустилася на 153-е місце зі 141-го рік тому і перебуває нижче Білорусі, яка посіла 151-е місце. Таке переміщення Росії пояснюється у тому числі вбивствами і нападами на журналістів та активістів-правозахисників.