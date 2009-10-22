Укази Ющенка перешкоджають нормальному життю Чорноморського флоту, говорять у Росії

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що декілька указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА перешкоджають нормальному функціонуванню Чорноморського флоту РФ на території України.

Про це в інтерв`ю російській газеті «Известия» від 22 жовтня сказав статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН.

«Флоту треба нормально жити й виконувати завдання, що стоять перед ним, що передбачає, перш за все, високу маневреність підрозділів. Перешкоджають цьому укази Президента України, спрямовані на посилення режиму перетину державного кордону цієї країни військовими кораблями Чорноморського флоту Росії, а також переміщень російських військових формувань на українській території поза місцями їх постійної дислокації. Він підписав їх після подій на Кавказі в серпні минулого року», - сказав КАРАСІН.

За його словами, ці нормативні акти «прийняті з порушенням базових угод щодо флоту». Він зазначив, що згадані акти передбачають узгодження з українськими державними органами пересувань навіть окремих військовослужбовців.

«Ми категорично проти таких спроб одностороннього регулювання складних питань. Це наша принципова позиція. Разом із тим ми готові вислухати українські стурбованості з будь-яких питань флоту, якщо такі є, й відкриті для пошуку взаємоприйнятного рішення», - сказав КАРАСІН.

Він заявив, що «численні претензії до ЧФ РФ із приводу порушень довільно встановленого українцями порядку не йдуть на користь справи».

«Зрештою подібні так звані порушення, що скрупульозно фіксуються, повинні бути звернені до самої української сторони. Адже базові угоди не дають їй право на свій розсуд регулювати діяльність російського флоту. А наші українські партнери упереджено тлумачать положення двосторонніх договорів, висмикують із них окремі, вигідні для себе норми. Так вони обгрунтовують свою нічим не підкріплену тезу: якщо щось конкретно не врегульоване угодою, то має застосовуватись українське законодавство. В угодах же воно згадується разом із російським. Є й зобов`язання України не втручатися у внутрішнє життя наших військових частин», - сказав КАРАСІН.

Окрім цього, він додав, що МЗС Росії турбують спроби української влади вимагати від російських військовослужбовців довідок про реєстрацію в міграційній службі як підставу легітимного перебування на території України.

«Навіщо? Адже наші моряки перебувають у Криму на підставі російсько-українських базових угод», - зазначив він.

КАРАСІН також підкреслив, що українські колеги своїм пріоритетом вважають укладення міжурядової угоди про дії сторін у кризових ситуаціях за участю Чорноморського флоту Росії, але поки концепція цього документа не цілком зрозуміла.

«Є український проект, який ми готові розглядати, не виходячи за рамки базових угод і діючого міжнародного гуманітарного права. Консультації буде продовжено», - сказав КАРАСІН.

Українські правоохоронні органи в Криму неодноразово затримували російські військові колони, які перевозили озброєння й боєприпаси через густонаселені райони Севастополя без повідомлення української влади й застосування необхідних заходів безпеки.