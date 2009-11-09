Яценюк пропонує швидких суперменів замість контрактників

Україні необхідно формувати сили швидкого реагування, оскільки створити повноцінну контрактну армію поки що нереально, вважає кандидат на пост Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

«В Україні сьогодні забезпечити стовідсоткову контрактну армію неможливо. Але що я робитиму - формування сил швидкого реагування: це кадрові військові, які на контракті, які впродовж сімдесяти двох годин вирішують будь-яке військове завдання», - сказав він на прес-конференції у Сімферополі.

Крім того, ЯЦЕНЮК виступає за модернізацію збройних сил країни і зміни в системі призову. «Призов передбачає отримання українськими військовослужбовцями насамперед військової спеціальності, по-друге - фізпідготовка, третє - це патріотичне виховання. Тобто він не дачі генералам обкопуватиме, а навчатиметься фактично дванадцять місяців», - сказав кандидат.