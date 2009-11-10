У Севастополі бензинова змова

Щодо 6 суб`єктів, які працюють на ринку нафтопродуктів у Севастополі, порушено кримінальну справу.

«Ціна на бензин в Криму і в місті Севастополі найвища, на 12% вище, ніж в середньому по Україні, це дійсно, основна проблема, якою ми сьогодні займаємося, і з цього приводу порушено справу щодо 6 суб`єктів, які працюють на ринку Севастополя», - сказав керівник Севастопольського територіального відділення АМКУ Олександр ЛІЄВ на апаратній нараді в міськдержадміністрації.

«Тут чітко простежується зловживання монопольним становищем власників великих мереж, і, я думаю, що найближчим часом ми інформуватимемо, зокрема через ЗМІ, там буде наводитися лад», - сказав він.

«Ринок міста Севастополя і ринок Криму за паливними матеріалами спільний. Цей ринок рішенням голови АМКУ закріплено за Севастопольським міським відділенням АМКУ, ми курируватимемо також у Криму в цілому», - додав ЛІЄВ.

Голова Севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН зазначив, що керівник міського відділення АМКУ первинно доповів йому про те, «що жодних серйозних підстав для того, щоб у Криму і Севастополі ціна була вища - не існує».

«Ну я розумію Львів: у них є транспортні витрати. Але, вибачите мене, в Києві немає нафтопереробних підприємств, у Луганську, Донецьку, Запоріжжі. Найближчий - в Херсоні... Тому, посилатися тільки на транспортні доставки... Дорожче з Херсонського НПЗ доставити до Криму чи з Херсонського НПЗ доставити до Луганська? Напевно, до Луганська подалі», - сказав голова адміністрації.

Як зазначив КУНІЦИН, «у нас довгі роки, дійсно, існує, необгрунтована змова монополістів, тому що у нас, особливо влітку, мільйони туристів, і на цьому просто заробляють. А серйозно ніхто цим не займався».