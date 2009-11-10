Лікарку оштрафували і позбавили роботи за вимагання грошей

Медика з кримського міста Судак, яка вимагала гроші за надання медичних послуг, притягнули до відповідальності - оштрафували і позбавили роботи.

"На вимаганні попалася лікарка кабінету УЗД територіального медичного об`єднання Судацької міської ради, яка за обстеження вимагала у відвідувачів від 20 до 60 гривень", - мовиться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Дії працівника комунальної установи охорони здоров`я кваліфіковані за статтею "порушення права на безкоштовну медичну допомогу".

"Вину медика доведено прокуратурою в суді", - відзначили у відомстві.

Суд призначив покарання у вигляді 680 гривень штрафу. "Розлучитися людині в білому халаті довелося не лише з цією сумою, але й з посадою", - додали в прокуратурі.