Президент знайшов роботу для екс-глави «Чорноморнафтогазу»

Президент Віктор ЮЩЕНКО призначив Анатолія ПРИСЯЖНЮКА заступником голови Служби безпеки України.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка. 56-річний ПРИСЯЖНЮК є депутатом кримського парламенту, обраний за списками Компартії, безпартійний.

20 жовтня наглядова рада компанії «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) призначила Валерія ЯСЮКА головою правління замість Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

ПРИСЯЖНЮК очолював «Чорноморнафтогаз» останні три роки.

Він має досвід роботи в силових структурах. Зокрема, з 1994 по 2001 рік був заступником начальника міліції Криму, з 2001 по 2003 рік – начальником Управління МВС України в Полтавській області, з 2003 по травень 2005 року – заступником міністра внутрішніх справ – начальником міліції громадської безпеки.