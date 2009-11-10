Джип без водія вбив двох жінок

Позашляховик, рухаючись без водія заднім ходом, збив на смерть двох жінок-пішоходів у вівторок у Севастополі, повідомив прес-центр ДАІ міста.

36-річний водій, залишивши машину, не прийняв всіх заходів для недопущення самостійного руху автівки.

Автомобіль наїхав на двох пішоходів, 1953 і 1957 років народження, що знаходилися на тротуарі. Перед цим машина збила сталеву трубу.

Водій намагався за допомогою домкрата підняти авто, щоб врятувати жінок.

Викликали «швидку допомогу», ДАІ і аварійну бригаду газової служби.

Жінки померли на місці аварії.