Прокуратурі доручили ще раз перевірити гріхи депутатського сина

Постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом побиття в 2005 році Віталієм ФАЙНГОЛЬДОМ помічника прокурора Деснянського району Києва скасовано.

У відповіді заступника генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ на запит начальника міліції Криму Геннадія МОСКАЛЯ йдеться, що Сімферопольський міськвідділ міліції в 2005 році провів перевірку за фактом бійки між ФАЙНГОЛЬДОМ і ГАЛЮКОМ і ухвалив рішення про відмову в порушенні справи у зв`язку з відсутністю складу злочину, передбаченого статтею «хуліганство».

«Встановлено, що рішення ухвалено незаконно, а тому постанову про відмову в порушенні кримінальної справи скасовано», - зазначає заступник генпрокурора, посилаючись на проведене вивчення матеріалів перевірки.

Матеріали повернено прокурору Криму для організації додаткової перевірки й «ухвалення остаточного законного рішення». «За ходом перевірки встановлено контроль», - підкреслює ПШОНКА.

Крім того, стверджує прес-служба міліції, скасовано відмовний матеріал за фактом нанесення в 2007 році в ресторані в Сімферополі ФАЙНГОЛЬДОМ тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу «Беркут», який ніс службу з охорони громадського порядку.

Віталій ФАЙНГОЛЬД є сином депутата Сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА.