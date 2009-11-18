Ющенка просять призупинити приватизацію кримського заводу

Верховна Рада Криму звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням призупинити приватизацію Керченського судоремонтного заводу.

«Приватизація державного підприємства ”Керченський судоремонтний завод” суперечить економічній доцільності та інтересам держави і є спробою продати підприємство, що приносить стабільний дохід до бюджету, за заниженою вартістю», - говориться у зверненні, яке підтримали на пленарному засіданні 65 із 72 депутатів, що брали участь в голосуванні.

У документі зазначається, що багатопрофільний завод «має велике значення для економіки Автономної республіки Крим в цілому і Керчі зокрема».

«Унікальне географічне положення підприємства, що розташоване на перехресті основних торгових шляхів, які пов`язують Азовський басейн з Чорноморським, оптимальні кліматичні умови, незамерзаюча акваторія дозволяють цілорічно проводити ремонт суден різного призначення доковою масою до 8,5 тис. тонн і осіданням до 5 м. Завод єдиний на Чорному морі має два плавучі доки, що дають можливість проводити ремонт суден без транспортування їх на сушу», - говориться у зверненні.

Парламент Криму також просить виключити завод з переліку об`єктів, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України наприкінці минулого року.