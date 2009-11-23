Кримчан звуть на щеплення

Головний санітарний лікар Криму Марія КРОВЯКОВА закликає мешканців автономії робити щеплення проти сезонного грипу.

«Вакцинацію треба робити. Це один із кращих методів профілактики грипу», - сказала КРОВЯКОВА сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.

За її словами, щеплення потрібно робити лише після висновку медиків, що людина здорова. «Якщо вас не оглянув лікар - краще не ризикувати», - сказала КРОВЯКОВА.

За останніми даними, в Криму зробили більш як 5 тисяч щеплень проти грипу.

Автономія подала Україні заявку на 540 тисяч доз вакцини.

Епідемічна ситуація в Криму побоювань не викликає. Вірус грипу А/H1N1 не зафіксований.

У понеділок учбові заклади знову прийняли вихованців. «Дітки повернулися на свої місця», - сказала КРОВЯКОВА.

Кримські медики не виключають другої хвилі захворювань на ГРЗ. «Я сьогодні не можу гарантувати: буде друга хвиля або не буде. В усякому разі, ми до неї готові», - заявила головний санлікар автономії.