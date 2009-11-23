Кримчан звуть на щеплення
Коли краще не ризикувати
Головний санітарний лікар Криму Марія КРОВЯКОВА закликає мешканців автономії робити щеплення проти сезонного грипу.
«Вакцинацію треба робити. Це один із кращих методів профілактики грипу», - сказала КРОВЯКОВА сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.
За її словами, щеплення потрібно робити лише після висновку медиків, що людина здорова. «Якщо вас не оглянув лікар - краще не ризикувати», - сказала КРОВЯКОВА.
За останніми даними, в Криму зробили більш як 5 тисяч щеплень проти грипу.
Автономія подала Україні заявку на 540 тисяч доз вакцини.
Епідемічна ситуація в Криму побоювань не викликає. Вірус грипу А/H1N1 не зафіксований.
У понеділок учбові заклади знову прийняли вихованців. «Дітки повернулися на свої місця», - сказала КРОВЯКОВА.
Кримські медики не виключають другої хвилі захворювань на ГРЗ. «Я сьогодні не можу гарантувати: буде друга хвиля або не буде. В усякому разі, ми до неї готові», - заявила головний санлікар автономії.