Мусульмани відзначають свято жертвоприношення (фото)

Мусульмани святкують Курбан-байрам (по-арабски - Ід аль-Адха).

Свято жертвоприношення відзначається в десятий день дванадцятого місяця ісламського місячного календаря. Курбан-байрам традиційно співпадає з останнім днем хаджу - щорічного паломництва мусульман до Мекки.

Свято нагадує про подвиг пророка Ібрагіма (Авраама). Він одержав одкровення, в якому було сказано принести в жертву улюбленого сина Ісмаїла. Ібрагім збирався виконати веління. Це стало символом найвищої покірності. За милістю Аллаха жертва була замінена твариною.

За традицією мусульмани збираються в мечетях на святкову проповідь та намаз, відвідують родичів та хворих, кладовища, запрошують один одного в гості, пригощають, дарують подарунки.

Відзначаючи Курбан-байрам, приносять у жертву худобу. У Криму зазвичай це баран. Частину м`яса потрібно віддати бідним.

Фото з Євпаторії, Сімферополя, Києва та Харкова