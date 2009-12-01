Німеччина дає 5 млн. євро Криму

Угоду про надання федеральним урядом Німеччини 5 млн. євро на фінансування інвестиційних проектів в Криму буде підписано у середу у Києві, повідомляє прес-служба Міністерства праці та соціальної політики України.

"В резиденції Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні відбудеться підписання Фінансової та проектної угоди про надання 5 млн. євро між Міністерством праці та соціальної політики України, Українським Фондом соціальних інвестицій та німецьким банком розвитку KfW", - мовиться у повідомленні.

У церемонії візьмуть участь міністр праці України Людмила ДЕНІСОВА, директор Українського Фонду соціальних інвестицій Віктор МІРОШНИЧЕНКО та директор KfW бюро в Києві Крістіан ДЬОРНЕР.