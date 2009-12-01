Ціни на кримські ялинки

15 тисяч сосен збираються заготовити до Нового року лісогосподарські підприємства Криму.

«Лісгоспи заготовлюють сосну кримську у міру попиту. Буде попит, можлива й додаткова заготівка», - говориться в повідомленні прес-секретаря Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Максима ГОЛОВАНЯ.

Оптові відпускні ціни на сосну коливатимуться від 28 до 500 грн. Так, вартість дерева заввишки до метра становитиме 28-40 грн. Дерева від одного до двох метрів лісгоспи продаватимуть по 38-70 грн., заввишки від двох до трьох метрів - по 60-150 грн., від трьох до чотирьох метрів - по 100-500 грн. Соснові гілкові комплекти обіцяють по 20 грн.

«Наведені суми - це відпускні ціни лісових господарств. Подальшим розповсюдженням займаються комерційні структури, які встановлюють свої ціни. Часто "накрутка" приватних підприємців становить 100%, так що люди зможуть придбати ялинки, заплативши, як мінімум, у два рази більше», - уточнив ГОЛОВАНЬ.

До Криму також завозять ялинки з Херсонської області і західних регіонів України.