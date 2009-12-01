Свинячий грип вже у Криму
Жінка відчула нездужання, повернувшись із Києва...
У Криму підтверджено перший випадок захворювання на грип А/H1N1. Хвора кримчанка-медпрацівник вже йде на поправку.
«Центральна СЕС підтвердила, що у неї такий грип», - повідомила головний санітарний лікар Криму Марія КРОВ‘ЯКОВА.
Жінка відчула нездужання, повернувшись із Києва. «Вона з`їздила у гості до Києва. Повернулася, захворіла. Може, дорогою десь застудилася», - сказала КРОВ‘ЯКОВА.
Мешканка Красногвардійського району працює нянею у лікарні. Її усунули на якийсь час від роботи. Узяті аналізи підтвердили наявність у жінки вірусу.
Зараз стан хворої лікарі оцінюють як задовільний.
З моменту оголошення в Україні епідемії грипу в Криму також підтверджено один випадок сезонного грипу. Захворюваність на ГРВІ нижче за епідпоріг.
«Епідситуація в Криму - сезонна, звичайна для цього часу», - додала головний санлікар.