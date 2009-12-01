Суднобудівної галузі України потрібна держпідтримка - Тігіпко

В Україні необхідно забезпечити державну підтримку суднобудівної галузі, вважає кандидат на пост президента Сергій ТІГІПКО.

«Майже в усіх країнах світу суднобудування має податкові пільги. У нас же їх скасували кілька років тому. Це високі технології, а високі технології потребують підтримки держави», - сказав політик під час відвідування заводу «Приморець» в смт Приморський у Криму, повідомляє прес-служба кандидата.

Ккрім того, ТІГІПКО наголосив, що необхідно вирішувати проблему з поверненням ПДВ підприємствам-експортерам. «Ми маємо відмовитися від цього найбільш корумпованого податку, оскільки він душить наших експортерів, та замінити його на податок з продажу. Держава повинна стимулювати експорт високотехнологічної продукції», - сказав кандидат. Він додав, що затримки з відшкодуванням експортного ПДВ роблять українського виробника менш конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

Кажучи про програму економічного розвитку півострова, ТІГІПКО заявив, що Крим повинен бути екологічно чистим курортним регіоном.

«Перший напрям - це, звичайно, туризм, - сказав політик. - По-друге, в Криму потрібно розвивати сільське господарство, а на півночі півострова - альтернативну енергетику та промисловість, але з тією умовою, щоб виробництво не завдавало шкоди довкіллю».