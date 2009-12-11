Комуністи Криму пропонують повернути Волгограду ім`я Сталіна

Комуністи Криму проситимуть повернути російському місту Волгоград «сталінське» ім`я, повідомляє прес-служба кримського комітету Компартії.

«Оголосимо збір підписів, і вважаю, не менше мільйона кримчан (у кримській автономії проживає більш як 1,9 млн. чоловік - ред.) поставлять підписи під зверненням до Волгоградської думи з проханням повернути місту ім`я Сталіна - як тієї людини, якої ніхто з історії не викреслить», - сказав лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ.

У 1925 році місто Царицин було перейменоване у Сталінград. У 1961 році Сталінград перейменували у Волгоград.

ГРАЧ заявив, що до 130-річчя від дня народження Йосипа Сталіна, яке відзначається в грудні 2009 року, потрібно підійти так, щоб «віддати належну об`єктивну оцінку».

«Вперше за пострадянську історію ми проведемо збори, присвячену пам`яті Сталіна, вручимо ряду товаришів медалі. Ми не лише Сталіна захищатимемо, але захищаючи його, ми захищатимемо свою історію. Захищаючи свою історію, ми захищаємо своє майбутнє. А наше майбутнє - це відновлення слов`янської єдності. Це створення союзної держави в складі - Росія, Україна, Білорусія. За це потрібно битися», - сказав комуніст.