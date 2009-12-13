У Чорному морі затонуло судно, в екіпажі якого шестеро українців

Вантажне судно Ogan bey, серед членів екіпажу якого шестеро українців, затонуло в Чорному морі, повідомила у неділю прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

"За попередніми даними, судно перекинулося у штормових умовах через зсув вантажу", - інформує прес-служба.

Врятовано п’ятьох українців. Загинув один громадянин України.

Судно під прапором Панами (рік побудови - 1970, судновласник - Darya Shipping, Туреччина) затонуло біля турецького берега на відстані 180-200 км від Стамбула 12 грудня о 2.39 за місцевим часом. Воно слідувало з вантажем вугілля з порту Туапсе до Туреччини.

На борту перебувало 16 членів екіпажу: вісім громадян Туреччини, шестеро громадян України і двоє громадян Грузії.

Окрім одного українця, загинули один громадянин Грузії. Громадянин Туреччини та громадянин Грузії зникли безвісти, повідомляє Міністерство закордонних справ України.