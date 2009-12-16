Бізнесменів, які не повернули $37 тисяч кредиту, викрили в Криму
11:37, 16 грудня 2009Крым
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Статті КК: шахрайство, підробка
Посадових осіб приватного підприємства, які в 2006 році надали до банківської установи підроблені довідки про доходи, незаконно отримали споживчі кредити на суму 37 тисяч доларів й до цього часу їх не повернули, викрили в Криму.
Про це повідомила прес-служба МВС.
Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями "шахрайство" й "підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".
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