Бізнесменів, які не повернули $37 тисяч кредиту, викрили в Криму

Посадових осіб приватного підприємства, які в 2006 році надали до банківської установи підроблені довідки про доходи, незаконно отримали споживчі кредити на суму 37 тисяч доларів й до цього часу їх не повернули, викрили в Криму.

Про це повідомила прес-служба МВС.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями "шахрайство" й "підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".