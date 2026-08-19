Виявлено велике родовище нафти: країна вже назвала його 'паспортом у майбутнє'

Бразилія виявила велике родовище нафти – близько 10 млрд барелів.

Минулого тижня компанія Petrobras оголосила, що виявила родовища вуглеводнів приблизно за 180 км від узбережжя штату Амапа, Бразилія. Пошуки викликали протест захисників навколишнього середовища та груп корінних громад, які подали на уряд до суду, стверджуючи, що він не провів з ними належних консультацій.

Президент Бразилії Лула да Сілва, який у жовтні балотуватиметься на переобрання, зазначив, що виявлення нових родовищ може стати "паспортом у майбутнє країни", пише Money.pl. "Кажучи це, я не зрікаюся своєї боротьби за те, щоб одного дня нам уже не довелося використовувати (викопне) паливо", – зазначив він.

Уряд Лули підтримував зусилля щодо відмови від викопного палива, такого як нафта, вугілля та газ, які сприяють зміні клімату. Водночас Бразилія готується до нових інвестицій у видобуток нафти.

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Існують припущення, що в районі так званої Екваторіальної околиці можуть бути багаті поклади нафти та газу. Попередні оцінки свідчать, що там може бути близько 10 мільярдів барелів нафти потенційною вартістю близько 3,8 трильйона реалів (приблизно 720 мільярдів доларів).

"Ми виявили нафту, поки не знаємо, скільки її, але ми дуже оптимістичні щодо того, що там знаходимо. Цей гігантський пошуковий проект покаже нам справжній потенціал цього регіону", – сказала голова Petrobras Магда Шамбріар.

Раніше УНІАН повідомляв, що під Сахарою виявили воду, яка пролежала там майже мільйон років.

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